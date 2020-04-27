بريد الوطن.. سيدة تطلب شقة ضمن المطلقات

أنا سيدة مطلقة، تحاصرنى الهموم، خاصة بعد أن ترك لى طليقى ابناً مصاباً بالتهاب كبدى، وابنة وحيدة، ولجأت إلى الأهل والأقارب عقب طلاقى فتخلوا عنى وعاملونى معاملة قاسية كأننى إنسانة غريبة عنهم، وذلك بسبب عدم رضاهم عن الزواج، ورفضوا استقبالى ولو حتى على سبيل الضيافة المؤقتة، فاضطررت للإقامة لدى صديقة عمرى فى الدرب الأحمر بالقاهرة، حيث تسكن فى عقار قديم جداً فى شقة غرفتين بدور أرضى، وأنا حالياً أعمل خادمة بالمنازل حتى أستطيع تدبير مستلزمات معيشتى أنا وأولادى، لذلك أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار التكرم بمنحى وحدة سكنية ضمن الوحدات المخصصة للمطلقات.

سمر أبوالسعود محمود - الدرب الأحمر - القاهرة

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