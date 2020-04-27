بريد الوطن.. يعيش يعيش

ف الكمين قاله الأمين

يلَّه ياض نفض جيوبك

نط منه اتنين جنيه

مالهُمش تالت؟

فين سيجارتك والحشيش؟

قال يا باشا منين؟

دى مالت

الأمين بيقول معاك

إوعى إيده تطول قفاك

شكلها راحت مفيش

لمَّا إيد الظلم طالت

اختفى حتى الحشيش

والحرامى قال آمين

والأمين زى الشاويش

ما تلاقيش

كلنا ف الفقر صحبة

ادعوا ليه بالصقفة يلّا

يعيش يعيش

سامح لطف الله

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