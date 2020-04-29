الحلقة الخامسة من "فلانتينو".. المرغني يورط الزعيم في 13 ألف جنيه

يعرض مسلسل فلانتينو، على قنوات "dmc"، ضمن السباق الدرامي هذا العام، ويصنف بأنه عملا في إطار الكوميديا الاجتماعية، تدور أحداثه حول رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس، ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل، المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي عادل إمام.

ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل فلانتينو

تدور أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "فلانتينو"، في بحث فلانتينو وابن اخته "المرغني" عن أصل الشيكات التي رفض البنك قرض فلانتينو بسببها.

وانتقلت الأحداث إلى اجتماع زوجة فلانتينو عفاف بأولياء أمور المدرسة، وافتعلت بينهم مشكلة، للايقاع بينهم.

كما شهدت الحلقة تلقي المرغني علقة ساخنة، أثناء بحثه عن أصل الشيكات الموقعة باسم فلانتينو، نقل إلى المستشفى على خلفيتها، وطلب من الزعيم بعدها أن يحجز له في فندق 5 نجوم، ليفكر في حيلة للخروج من مأزق الشيكات، ويورط فلانتينو في حساب الفندق 13 ألف جنيه.

شخصية الزعيم، الذي يجسد دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فلانتينو، والفنانة دلال عبدالعزيز فى دور زوجته البخيلة عفاف، التى تمارس عليهم دورا سلطويا وتتحكم فى مصروفات البيت.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.

مواعيد عرض مسلسل فالنتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة "dmc"، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء من كل يوم فى رمضان، وعلى dmc دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.