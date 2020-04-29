أمين عام أطباء الأسنان: ننسق مع الوزارة لإنهاء إجراءات تكليف دفعة 2018

وجه الدكتور محمد بدوي الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، رسالة لخريجي كليات طب الأسنان دفعة 2018، أكد فيها أن النقابة تنسق بشكل مباشر مع الإدارة المركزية لطب الأسنان، وإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة، لإنهاء الإجراءات الطارئة فقط، الخاصة بتكليف دفعة خريجى عام 2018، على أن يتم تأجيل باقى الاجراءات غير الطارئة، أو التى يمكن أن تتم فى أى وقت أخر، وتحتاج إلى حضور الأطباء إلى ديوان النقابة أو الوزارة، تنفيذا للتعليمات، وتوجيهات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وناشد بدوي في رسالته، أطباء الأسنان خريجى دفعة 2018، بعدم الحصول على أى معلومات، إلا من خلال الإدارات المعنية، والنقابة العامة، فيما يتعلق بشؤون الدفعة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي من النقابة أو الوزارة، فور الانتهاء من الاتفاق على الاجراءات، التى سيتم اتخذها فورا.