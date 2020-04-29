تعافي 14 مصابا من كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بإسنا

أعلن وليد الضوي مدير العلاقات العامة بمستشفى إسنا للعزل الصحي في الأقصر، خروج المولود "قصيل"، ووالدته بعد تعافيها وسلبية تحاليلها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأضاف الضوي أن الأم تدعى أحلام كانت مصابه بالفيروس، بالتزامن مع فترة حملها، وتم إجراء عملية الولادة بنجاح وكانت حالتهما الصحية مستقرة، مشيرا إلى أنه تم عزل الطفل المولود كإجراء احترازي لمواجهة كورونا وتبين عدم حمله للفيروس.

وأكد الضوى خروج 12 آخرين من العزل اليوم بعد تعافيهم ليصل عدد المتعافين منذ فتح المستشفىلمرضى كورونا 202 حالة.