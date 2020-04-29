"العمال" يطلب أسماء المرشحين للتكريم.. ومصدر بالاتحاد: تحصيل حاصل

خاطب اتحاد عمال مصر، النقابات العمالية، اليوم، لإرسال المرشحين للتكريم في عيد العمال، على أن يكون الموعد النهائي لتلقي طلبات الترشيح، غدًا الخميس في تمام الساعة 12 ظهرًا.

وجاء نص الخطاب الموجه للنقابات، على النحو التالي: "بمناسبة الاحتفال بعيد العمال مايو 2020 وتكريم بعض قدامى النقابيين الحاليين وبالإشارة لخطاب السيد الأستاذ وزير القوى العاملة، بشأن المعايير والضوابط لإختيار المكرمين، حيث لم يتم مراعاة اختيار المرأة والشباب بنوعيه على أن يزيد السن على 35 عامًا، لذا نرجوا موافتنا بصفة عاجلة باسم من تقترحون تكريمه في عيد العمال (عضو أصلي وأخر احتياطي) مع استيفاء البيانات الشخصية للمرشح بخطاب معتمد من النقابة العامة وطبقًا للقواعد والضوابط المرفقة للأهمية وذلك في موعد غايته الساعة 12 ظهرًا يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2020، مع ملاحظة أنه سوف يجري اسبتعاد النقابات العامة التي جرى تكريمها في العام الماضي مع اعتبار هذا الموضوع هام وعاجل".

وقال مصدر داخل الاتحاد، رفض ذكر اسمه، لـ"الوطن"، إن هناك حالة من الاستياء لدى عدد من النقابات بسبب اعتماد بعض الأسماء المرشحة للتكريم دون الرجوع إلى الاتحاد، مضيفًا: "الخطاب وصل إلى النقابات العامة اليوم، رغم أن الموعد النهائي لتسليم الترشيح، غدا الخميس، وهو ما يعني أن الترشيح تحصيل حاصل، ولا سيما أن هناك العديد من الإجراءات المتبعة التي يجب اتخاذها قبل الإعلان عن الأسماء التي سيجري تكريمها في عيد العمال".

وأكمل: "من الغريب أن يصدر خطاب من أي جهة، دون تاريخ صادر له".

وحاول "الوطن" الاتصال بمحمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إلا أنه لم يتسن لنا الحصول على رد.