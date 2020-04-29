"علمية الأطباء" تنظم ندوة إلكترونية للفريق الطبي لمكافحة كورونا

تنظم اللجنة العلمية بالنقابة العامة للأطباء، ندوة إلكترونية بعنوان " مكافحة جائحة COVID-19 من منظور الفريق الطبى"، فى العاشرة من مساء غد الخميس 30 أبريل 2020.

ودعت اللجنة في إعلانها الأطباء وكل الطواقم الطبية؛ للمشاركة في هذه الندوة الإلكترونية، بمشاركة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، عميد كلية طب جامعة القاهرة الأسبق.

وأكدت النقابة أن من المقرر أن تُدير الحوار، الدكتورة مايسة شوقي أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة، نائب وزير الصحة والسكان سابقا، وبحضور الدكتور نصر السيد مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي سابقا، مستشار منظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتورة غادة نصر أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة، والدكتورة جيهان الخولي أستاذ التخدير بكلية طب جامعة القاهرة، ونائب مدير مستشفيات جامعة القاهرة لمكافحة العدوي سابقا، والدكتورة هالة عدلي حسين، العضو المنتدب شركة الدم المصل واللقاح سابقا، والدكتور محمد حافظ رمضان، أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والاعصاب كلية طب جامعة القاهرة، منسق البحث العلمي لفيروس كورونا المستجد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.