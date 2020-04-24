نقابة الأطباء تنعى أحد أعضائها توفي إثر إصابته بفيروس كورونا

نعت نقابة الأطباء، الدكتور أشرف عدلي من محافظة قنا، الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا، في مستشفى العزل بأسوان.

يشار إلى أن النقابة العامة للأطباء، كانت أعلنت أن اتحاد نقابات المهن الطبية، قرر صرف مبلغ 20 ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين".

وأوضحت، أن ذلك لمن يُصاب بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر، ويجرى حجزه بأحد مستشفيات العزل.

وأكدت أنه تقرر أيضا صرف مبلغ 50 ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، يستشهد بسبب عدوى الكورونا، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر.

يأتي ذلك بعدما بالتزامن مع إعلان النقابة العامة للأطباء، عن أنه نظرا للجائحة التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، و لما يواجهه الأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية في مكافحة كورونا، دعم أسر حالات الوفاة بـ50 ألف جنيه لأعضائها من الأطباء البشريين.