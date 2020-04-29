فيديو.. علي جمعة: السيدة هاجر كانت مصرية أصيلة.. من أبناء الملوك

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الروايات التي تتناقل عن السيدة هاجر عليها السلام، أقربها للصحة هي أنها أهديت من الملك لسيدنا إبراهيم، "الملك ده أنا متعاطف معاه.. لأن مواقفه بتقول إنه راجل طيب ومش شرير".

وأضاف جمعة، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة "dmc" أن السيدة هاجر كانت جميلة جدا، وهو ما يؤكد أنها كانت هدية "الملك كان مزاجه في الجميلات ومفيش في قصره غير الجميلات وكانت أميرة من أبناء الملوك بمصر سواء كانت من وجه بحري أو من وجه قبلي".

وشدد المفتي السابق على أن السيدة هاجر مصرية أصيلة "أم العرب".