الصحة العالمية: اجتماع للجنة الطوارئ لتقييم تطور كورونا غدا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم، أنه سيعقد اجتماعا غدا الخميس مع لجنة الطوارئ الصحية بالمنظمة وذلك بعد مرور 3 أشهر منذ أوصت اللجنة بإعلان حالة طوارئ صحية عالمية وأيضا لبحث تقييم آخر تطورات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وتقديم توصيات مناسبة للفترة المقبلة.

وأكد ادهانوم - في مؤتمر صحفي مساء اليوم في جنيف - أن المنظمة كانت تتواصل مع الجميع وتبلغهم يوميا بكل التطورات، كما كانت في كل مؤتمر صحفي يومي تشدد على ضرورة الاستفادة من الفرصة الصغيرة المتاحة والاستعداد بكل قوة لمواجهة الوباء.

وقال ادهانوم، إن المنظمة لن تستسلم أبدا، وأنها تريد أن تخدم البشرية على أساس العلوم والقرائن العلمية، وأكد أن المنظمة تسعى جاهدة لتوفير المعدات والحلول التي تفي بالغرض في الفترة المقبلة.

"أدهانوم": الوباء يستطيع أن يؤدي إلى انهيار المجتمعات والاقتصادات

وطالب مدير عام منظمة الصحة العالم بأن يتحد وأن تتحد البشرية لكسب هذه المعركة ضد كورونا المستجد الفتاك، محذرا من أن الفيروس يستطيع أن يؤدي إلى انهيار المجتمعات والاقتصادات.

ودافع مدير عام المنظمة الدولية، عن عمل المنظمة فى مواجهة كورونا المستجد بتناوله للخطوات والإجراءات التي قامت بها المنظمة منذ إخطارها بظهور بعض حالات الالتهاب الرئوى في إقليم ووهان الصيني وحتى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية العالمية فى 31 يناير الماضي.