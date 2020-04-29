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عاصي الحلاني: انتظروا قصة حياتنا من الحجر المنزلي قريبا

كتب:

محمد متولي
09:19 م | الأربعاء 29 أبريل 2020
الفنان عاصي الحلاني

الفنان عاصي الحلاني

نشر الفنان عاصي الحلاني صورة جديد له أثناء مكوثه مع أسرته بالحجر المنزلي جراء انتشار فيروس كورونا.

وعلق "الحلاني" على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "قصة حبنا وحياتنا مع ماريتا ودانا والوليد من الحجر المنزلي قريبا بتشوفوها ضمن كليب وأغنية جديدة، انتظرونا قريبا".