عاصي الحلاني: انتظروا قصة حياتنا من الحجر المنزلي قريبا
كتب:
محمد متولي
09:19 م | الأربعاء 29 أبريل 2020
نشر الفنان عاصي الحلاني صورة جديد له أثناء مكوثه مع أسرته بالحجر المنزلي جراء انتشار فيروس كورونا.
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قصة حبنا وحياتنا مع ماريتا ودانا والوليد من الحجر المنزلي قريباً بتشوفوها ضمن كليب واغنية جديدة..انتظرونا قريباً @maritta @alwalid @danahallani #assielhallani #عاصي_الحلاني ???? @ahmadalmounajed #روتانا #deezer @audiorotana @deezermena @deezer @rotanafmksa @rotanafm.lb @colettehallani ????
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وعلق "الحلاني" على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "قصة حبنا وحياتنا مع ماريتا ودانا والوليد من الحجر المنزلي قريبا بتشوفوها ضمن كليب وأغنية جديدة، انتظرونا قريبا".