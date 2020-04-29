عاصي الحلاني: انتظروا قصة حياتنا من الحجر المنزلي قريبا

نشر الفنان عاصي الحلاني صورة جديد له أثناء مكوثه مع أسرته بالحجر المنزلي جراء انتشار فيروس كورونا.

وعلق "الحلاني" على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "قصة حبنا وحياتنا مع ماريتا ودانا والوليد من الحجر المنزلي قريبا بتشوفوها ضمن كليب وأغنية جديدة، انتظرونا قريبا".