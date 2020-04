عاصي الحلاني: انتظروا قصة حياتنا من الحجر المنزلي قريبا

View this post on Instagram

قصة حبنا وحياتنا مع ماريتا ودانا والوليد من الحجر المنزلي قريباً بتشوفوها ضمن كليب واغنية جديدة..انتظرونا قريباً @maritta @alwalid @danahallani #assielhallani #عاصي_الحلاني ???? @ahmadalmounajed #روتانا #deezer @audiorotana @deezermena @deezer @rotanafmksa @rotanafm.lb @colettehallani ????