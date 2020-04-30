مايسة عطوة تهنئ العمال بعيدهم: حملوا مشقة بناء الدولة الحديثة

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مشيرة إلى أنهم بناة الدولة المصرية الحديثة، فهم حملوا على عاتقهم مشقة بناء الوطن ودفع عجلة الإنتاج دون مقابل.

ولفتت عطوة، في بيان لها، أن الرئيس السيسي وجه باتخاذ عدد من الإجراءات لدعم العمال في هذه الأزمة والوقوف بجانبهم، كان أهمها توجيهاته بزيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي، وكذلك صرف منحة العمالة غير المنتظمة لدعمهم في أزمة فيروس كورونا.

وأكدت أن البرلمان دعم العمال بعدد كبير من التشريعات التي حافظت على حقوقهم وتصدت لكل الممارسات غير القانونية التي كانوا يواجهوها من قبل أصحاب الأعمال، مشيرة إلى أن البرلمان يسعى لإقرار مشروع قانون العمل الجديد، وتوفير مظلة حماية متكاملة للعمال ومنع الممارسات الباطلة التي كان يمارسها أصحاب العمال أهمها الفصل التعسفي، واستمارة 6، وغيرها من المواد التي وقفت حائل دون استقرار العامل داخل مؤسسة العمل، جراء استخدام تلك النصوص ضده.