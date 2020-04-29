محافظ بورسعيد: محطة مياه شرب "الكاب" تحول تاريخي لمنظومة الخدمات

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بجولة تفقدية اليوم، لمحطة مياه شرب "الكاب"، في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم على أرض المحافظة.

وقبل بدء جولته التفقدية، اطمأن المحافظ على اتباع جميع شركات العاملة في المشروع للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، حرصا على صحة وسلامة العاملين.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحطة تعد تحولا تاريخيا لمنظومة الخدمات المقدمة لأهالي الجنوب، حيث تقضي تماما على مشكلة تناوب وصول المياه ووصولها على مدار 24 ساعة، موضحا أن المحطة تعمل بطاقة استيعابية 26 ألف متر مكعب في اليوم، كمرحلة أولى بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه، وستخدم قرى (شادر عزام، قرية الفتح، أم خلف، العاشر من رمضان)، مشيرا إلى أن المحطة تعد من المشروعات القومية الهامة التي تقدم من أجل المواطنين بمنطقة الجنوب، ومن المقرر افتتاحها خلال العام الحالي.

وشدد محافظ بورسعيد، على أنه سيتم التعامل بكل حزم ضد كل من يحاول التعدي علي خطوط مياه شرب واستخدامها في أغراض أخرى ومنع وصولها للمواطنين، وأوضح أنه للمرة الأولى تم توصيل الصرف الصحي لجميع قرى الجنوب باستثناء قرية العاشر، حيث يجري العمل في توصيلة من خلال إنشاء المحطة لتكتمل منظومة الصرف بالجنوب.