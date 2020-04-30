بعد توصيات بالدفع الإلكتروني.. اشتري واشحن وادفع فواتيرك من البيت

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن هناك ملامح عامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا أهمها تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة، وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الإلكتروني والديليفري مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة لمتابعيها وقرائها أبرز المدفوعات الحكومية والبنكية التي يمكنك إنهاؤها من المنزل دون الحاجة للطوابير والزحام.

أولًا: فاتورة الكهرباء

يمكنك سداد فاتورة الكهرباء من خلال الطرق الآتية:

1. الموقع الإلكتروني للشركة القابضة مصر عبر الرابط: www.eehc.gov.eg، عن طريق إدخال رقم المحمول واختيار شركة التوزيع وكود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فواتير الكهرباء.

2. عن طريق نقاط التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية مثل: "مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي".

3. نقاط تحصيل فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية عن طريق دفع القيمة المستحقة واستلام الإيصال، أو من خلال تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول.

4. عن طريق المحافظ البنكية التي تقبل سداد الفواتير وهم: "البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك بلوم – بنك كريدي أجريكول – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK".

ثانيًا: شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

1. عن طريق مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء.

2. عن طريق نقاط شحن الكروت التابعة لشركة فوري والموزعة على مستوى الجمهورية.

3. يمكن لعملاء شركة جنوب القاهرة وشمال القاهرة استخدام تطبيق GTPay شحن كارت العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ(NFC) (الشحن عن طريق الهاتف المحمول)، وذلك عن طريق وضع القطعة النحاسية الموجودة بالكارت أمام كاميرا الموبايل، والتي من خلالها يتم قراءة البيانات، ويوضح لك التطبيق المبلغ المطلوب، ثم يتم نقل الرصيد إلى العداد مباشرة، من خلال الفيزا الخاصة بك عبر قناة الدفع.

ثالثًا: دفع فاتورة المياه

1. عن طريق نقاط تحصيل فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية عن طريق دفع القيمة المستحقة واستلام الإيصال، أو من خلال تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول.

2. عن طريق المحافظ الإلكترونية التي تسمح بسداد الفواتير.

رابعًا: دفع فاتورة التليفون الأرضي والإنترنت

1. عن طريق موقع الشركة الإلكتروني عبر الرابط: https://billing.te.eg/ar-EG، عن طريق إدخال كود المنطقة ورقم التليفون واختيار طريقة السداد.

2. منافذ وفروع تحصيل (WE) على مستوى الجمهورية.

3. منافذ التحصيل التابعة لـ "فوري، خدماتي، Bee، البريد المصري، مصاري، وأمان".

خامسًا: دفع فاتورة الغاز

1. عن طريق شركات التحصيل الإلكترونية: "فوري - أمان - مصاري - Bee".

2. عن طريق المحافظ الإلكترونية التي تسمح بسداد الفواتير.

سادسًا: دفع فاتورة الموبايل

1. عن طريق تطبيق شركة المحمول "فودافون - اتصالات - أورانج - We" الموجود على هاتفك، من خلال إدخال رقم بطاقة الدفع الخاصة بك وسداد رسوم التحصيل.

2. دفع الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني لشركة المحمول التابع لها.

3. نقاط تحصيل فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية عن طريق دفع القيمة المستحقة واستلام الإيصال، أو من خلال تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول.

سابعًا: تحويل واستقبال الأموال

1. يمكنك استخدام خدمة تحويل واستقبال الأموال عن طريق خدمة المحافظ الإلكترونية التي تتيحها البنوك للعملاء وغير العملاء للتحكم في معاملاتهم البنكية والحكومية، مثل محافظ البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك CIB.

منها تحويل الأموال ودفع الفواتير.. مميزات خدمة المحافظ الإلكترونية

2. كما يمكنك استخدام خدمة "فودافون كاش" التي تتيحها شركة فودافون مصر لعملائها، حيث تمكنهم من خلال تطبيق الهاتف الموجود على الموبايل بتحويل واستقبال الأموال أون لاين وفي أي وقت.

ثامنًا: الشراء عبر المتاجر والسوبر ماركت

حيث يمكنك سداد المدفوعات باستخدام كود QR في المتاجر: كل ما عليك هو مسح كود QR لدى التاجر ومن ثم السداد، وذلك عن طريق المحفظة الإلكترونية، كما يمكنك الدفع من خلال استقبال طلب التحصيل حيث يقوم التاجر بإرسال طلب الدفع مباشرة للمشتري على المحفظة الإلكترونية.

أخبار البنوك.. مميزات استخدام المحافظ الإلكترونية وكيفية استخدامها