في 14 نقطة.. تعرف على تعليمات التنمية المحلية للمحافظين

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية بقيادة الوزير اللواء محمود شعراوى أصدرت عدة تعليمات مشددة للمحافظين لتنفيذها خلال الفترة الراهنة وعدم التهاون في أي تجاوزات بشأنها.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أنه وفق توجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء يتم إنفاذ القانون للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين وعدم السماح بأي فوضى أو مخالفة للقانون، حيث تم التنبيه على المحافظين بالتركيز على النقاط التالية وهى كالتالى...

-حصر مخالفات جراجات السيارات التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو المغلقة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة -عدم توصيل المرافق لأي عقارات حصلت على تراخيص للبناء-تطوير وتجميل الأسوار الخاصة بالنوادى الرياضية بما يتماشى مع أعمال التطوير -إقامة جراجات أرضية أو سطحية للسيارات داخل مقار تلك الأندية - إزالة التعديات ومنع البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية -فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات -إستمرار رفع تراكمات القمامة والمخلفات من كافة الشوارع وتحسين مستوي النظافة ورفع الإشغالات -استغلال فترة الحظر ومواعيد فتح وغلق المحال فى الانتهاء من المشروعات الجارية فى المحافظات .

- التواصل مع كافة المحافظات خلال الفترة الجارية لدراسة بعض المقترحات الخاصة بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم لتنفيذها عقب إنتهاء أزمة كورونا وفق قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019.

-تحسين موارد المحافظات فيما يخص انتظار السيارات بالشوارع.

-مراجعة كافة العقود الموقعة بين الأحياء وبعض الشركات أو الأشخاص فيما يخص استئجار بعض الشوارع والساحات لانتظار السيارات.

- الاستفادة من بعض التجارب والأفكار التى نفذتها بعض المحافظات فيما يخص مشكلة الجراجات فى الشوارع الرئيسية والعمومية.

- تحصيل حقوق الدولة من كافة المواقف العشوائية ومواجهة الظواهر والممارسات العشوائية بالمواقف.

-التنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور للتعامل بحسم مع المخالفين مع وضع خطة لاستبدالها بمواقف أخرى رسمية.