رضوى الشربيني تراقب مسلسلات رمضان وتقدم النصائح لـ أيتن عامر وسوسن بدر

يبدو أن رضوى الشربيني تراقب الأعمال الرمضاني بحرص شديد وترى كيف تتعامل البطلات مع الأبطال؛ حيث تنشر فيديوهات وكوميكسات مع أبطال الأعمال الدرامية وتقدم لهم نصائح.

وعلى رأس هذه النصائح التي قدمتها لـ أيتن عامر بعدما قدمت دور المرأة التي تقدم دائما تنازلات من أجل شريك حياتها، وقدمت فيديو عبر حسابها تلوم به على أيتن في المسلسل ووجهت لها بعض النصائح.

كما شجعت رضوى دور سوسن بدر في مسلسل "ونحب تاني ليه" لوقوفها ضد الرجل، وأظهرت ذلك بشكل كوميدي وكذلك كوميكسات ركبت على صورتها مع ياسمين عبدالعزيز وكارولين عزمي من ذلك المسلسل.