نائب: القليوبية تسجل 18 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

أعلن أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، والنائب عن دائرة طوخ وقها، إصابة 18 حالة جديدة بفيروس كورونا بالقليوبية، من بينهم طفلين، إضافة إلى تسجيل حالتين وفاة.

وأوضح النائب في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن حالة الوفاة الأولي لأخصائي أمن بإحدى الشركات، وعمره 47 سنة، ويقيم بكفر الدير بمركز شبين القناطر، والثانية لربة منزل عمرها 65 سنة، وتقيم ببهتيم.

أما الحالات الإيجابية فهي لممرض عمره 46 سنة، ومقيم بمنشية النور في بنها بشارع عبدالحميد عطاالله، وأخرى لموظف بالمعاش عمره 64 سنة، ومقيم ببنها الجديدة، وحالتين بمركز طوخ لموظف 48 سنة، ومقيم بأجهور الكبرى، وربة منزل، 40 سنة، ومقيمة ومشتهر.

وتابع "بدوي"، أن الحالات الأخرى هي لموظف بالمعاش، 65 سنة، ومقيم الشوبك شبين القناطر، و3 حالات لموظف، 41 سنة، وربة منزل، 52 سنة، وسيدة، 39 سنة، ببهيدة التابعة لمركز القناطر.

وأكد النائب وجود 3 حالات بمدينة الخصوص لنقاش 30 سنة، ومقيم خلف ترعة الزنانيري، وربة منزل، 24 سنة، وعاملة في كوافير، 19 سنة، أما الحالات الأخرى فلسيدة 37 سنة، ومقيمة بسندوة بالخانكة، وصاحب محل أدوات منزلية 62 سنة، ومقيم بالجبل الأصفر بالخانكة، و3 حالات أعمارهم 9 سنوات، وطفلة 11سنة، ورضيع عمره 6 شهور، إضافة لحالة أخرى لعاملة 39 سنة من قرية القلج بالخانكة.

وأضاف "بدوي"، في بيانه، أن باقي الحالات هي لعامل طباعة 37 سنة، ومقيم بحلابة بمركز قليوب، وصيدلي 24 سنة، ومقيم ببهتيم شبرا الخيمة.