جامعة القناة تحدد قواعد درجات الرفع والرأفة وموقف الطلاب الراسبين

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، عن تطبق قواعد الرأفة كما هي وفقا لقرارات مجلس الجامعة بالنسبة للسنوات النهائية وأن الطلاب الراسبين في الفصل الدراسي لأول في أكثر من مادتين، وحالت حالتهم دون تطبيق قواعد الرأفة، الحق في اجتياز الفصل الدراسي الثاني بذات الكيفية المعلن عنها لكل كلية، أما المواد الممتدة (المتصلة) بالنسبة للكليات التي بها مواد ممتدة، وأدى الطلاب الجزء الأول منها في الفصل الدراسي الأول وحصلوا على درجات معينة ويتم تقييم هذه المواد وفقاً لنتيجة الفصل الدراسي الأول فقط، مع أداء الطلاب للجزء الثاني من هذه المواد وفقاً للخيار الذي اختارته الكلية وحسب طبيعة دراسة هذه المواد.

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن تطبق قواعد الرأفة على الفصل الدراسي الأول باعتباره نتيجة نهائية بشرط أن تكون نسبة وتناسب حسب مجموع درجات الفصل وليس حسب مجموع درجات العام كله، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة من مجلس الجامعة في هذا الشأن.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب انه بالنسبة لمواد التخلف يتم أداء الامتحان فيها حسب لوائح الكليات التي تنص على أدائها في دور ثان، أما الكليات التي لم تنص لوائحها على أداء مواد التخلف في دور ثان، يتم أداء امتحان مواد التخلف بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة ووفقاً للجداول المحددة من الكليات بعد اعتمادها من مجلس شؤون التعليم والطلاب، ولا يؤثر تأخير أداء الطلاب لامتحان مواد التخلف على نقلهم للسنة الأعلى إلا في حالة رسوب الطالب في مواد التخلف وكان مجموع المواد الراسب فيها أكثر من مادتين، ويتم كل ذلك وفقاً للقواعد المنظمة لامتحان مواد التخلف.