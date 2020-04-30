عشان تضمن حقك.. خطوات توثيق عقد إيجار شقة في الشهر العقاري

يلجأ عدد كبير من المواطنين لتأجير شقة بدلًا من شرائها، نظرا لارتفاع أسعار العقارات في الآونة الأخيرة، وقدم إسلام عطية القانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لـ"الوطن" خطوات توثيق عقد إيجار مزيل بالصيغة التنفيذية في الشهر العقاري لضمان حق المواطن الراغب في التأجير وصاحب الشقة عند تأجير شقة:

أولا: يتوجه المؤجر والمستأجر إلى أقرب مكتب توثيق سواء مكتب يدوي مع نسخة ورقية من العقد أو مكتب توثيق مميكن مع وجود محتوى العقد على "فلاشة".

ثانيا: تقدير الرسوم في الشهر العقاري.

وهنا يقوم مقدر الرسوم بتقدير عقد الإيجار كالتالي:

- نصف في المائة من القيمة الإيجارية الإجمالية للعقد.

- ثلاثة أربع في المائة في حالة وجود تأمين.

- اثنان في المائة في حالة وجود شرط جزائي.

ثالثا: يقوم العضو الفني بمكتب التوثيق بإصدار المعاملة برقم وحرف وسنة ويتم التوقيع عليه من المؤجر والمستأج، وبعدها يتم وضع ختم شعار الجمهورية وختم الصيغة التنفيذية موقعا من العضو الفني.

ويمكن من خلال هذا العقد أن يقوم صاحب الشقة بإجبار المستأجر على إخلاء الوحدة في حال التأخر أو الامتناع عن دفع الأجرة المستحقة أو الإخلال ببنود العقد في وقت أسرع من إجراءات الإخلاء عن طريق رفع دعوى قضائة.

ويتم ذلك بعد انذار المستأجير وإمهاله مدة لدفع المستحقات والالتزام ببنود العقد، وذلك من خلال تقديم الأوراق لإدارة التنفيذ وعمل توكيل بالتنفيذ ثم يتم تحديد يوم للتنفيذ، بعدها يتم استيفاء التأشيرات حسب عقبات التنفيذ أو الإشكال، وأخيرا يتم تسليم الوحدة بعد إخلائها.