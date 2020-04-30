فض أسواق ديرمواس والحسايبة في المنيا

فضت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، أسواق ديرمواس والحسايبة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وضمن الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تنظيم الحملات التي يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن غلق المطاعم وحظر التنقل، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بالقرى التابعة للمراكز، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص حملة للتطهير والتعقيم بشوارع المركز، كما نظمت الوحدة المحلية لكل من سمالوط وأبوقرقاص حملات نظافة مكبرة بعدد من قرى المركز، وذلك بهدف رفع كفاءة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية بالأحياء، حيث تم رفع تراكمات القمامة من نقاط تجميعها باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للظهير الصحراوي.

كما تواصل الوحدات المحلية حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعية المواطنين، مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار.

وواصل مركز ومدينة العدوة أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحدة المحلية لقرية الشيخ مسعود، كما أجرت الوحدة المحلية لمركز المنيا أعمال صيانة بأعمدة الإنارة بطريق "مصر - أسوان" الزراعي ومزلقان البرجاية - زهره - صفط اللبن.

وأجرى مركز بنى مزار أعمال صيانة الكشافات والأعمدة بقرية الحسينية.