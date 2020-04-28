حملة تطهير ونظافة لقرى التل الكبير

أكد المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، أنه تم تعقيم جميع شوارع قرى مركز ومدينة التل الكبير وعزبة اللبن المعزولة طبيا، وأشرف على تنفيذ الحملة أحمد الليثي مدير إدارة المتابعة الميدانية، وحسني عيسى نائب رئيس المركز والمدينة، وطلال النمر رئيس الحملة الميكانيكية، ومحمد عبد العزيز رئيس قسم تحسين البيئة، ورضا عبد الغني كبير مشرفي تحسين البيئة.

وأكد رئيس المركز والمدينة على مواصلة الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وقال إنة تتم الاستفادة من وقت الحظر في تنفيذ حملات النظافة والتطهير