محافظ الدقهلية ينعي شهداء الوطن

نعى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، شهداء الوطن الذين انضموا اليوم إلى صفوف الشهداء، والذين يضحون بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن أرواحنا وأرضنا وعزة الوطن.

وأكد محافظ الدقهلية أن جموع شعب مصر العظيم تقدر تضحيات أبطال القوات المسلحة على مر التاريخ، والذين يكتبون أسماءهم بحروف من نور في سجل تاريخ أمتنا.

ووجه محافظ الدقهلية تحية تقدير وعرفان بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة وعن شعب الدقهلية إلى الشهداء الأبرار في ربوع مصر وإلى أسرهم، داعيا المولى عز وجل أن يجمعهم بالشهداء في الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

ووجه محافظ الدقهلية التحية للقوات المسلحة المصرية التي تضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن الوطن من المؤامرات في الداخل والخارج والتصدي لأعداء الوطن .