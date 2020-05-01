  وزير الإعلام اليمني يحذر من تسييس المليشيا الحوثية لجائحة كورونا

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الارياني من تسييس مرتزقة إيران "الميليشيا الحوثية" لملف وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"وإخفائها لحجم الإصابات في مناطق سيطرتها.

وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن الميليشيا الحوثية تخفي حجم الإصابات بفيروس كورونا وتمارس الضغوط على الطواقم الطبية في مستشفيات العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها لعدم نشر الحقائق وتجبرها على تشخيص الحالات على أنها ناتجة عن إصابة بأوبئة وفيروسات أخرى".‏

وأضاف الارياني، أن الميليشيا الحوثية تتعمد إخفاء أعداد الإصابات الحقيقية بفيروس ‎كورونا للاستمرار في نهب المساعدات الدولية والتنصل من مسؤولياتها في حماية ملايين المواطنين في مناطق سيطرتها، والتهرب من الضغوط الدولية الرامية لوقف إطلاق النار من قبل المبليشيا وتوحيد الجهود لمواجهة الفيروس.

ووجه الارياني، نداء عاجلا للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتدخل والضغط على المليشيا الحوثية لكشف الأرقام الحقيقية للإصابة بالفيروس ومكاشفة الرأي العام والتعامل بشفافية مع كل المعلومات المتعلقة بالوباء حتى يتمكن المواطنون من أخذ احتياطاتهم وعدم تركهم ضحية الحسابات السياسية.