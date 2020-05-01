بروتوكول تعاون بين "العربية للتصنيع" و"سيمنز" لإنشاء مركز بحثي للتدريب

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لنقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التحول الرقمي والتدريب التقني وتطوير نظم وآليات التصنيع، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة في هذه المجالات.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة سيمنز للصناعات، وقال التراس إن العربية للتصنيع تتطلع لعقد شراكة وتعاون مع شركة سيمنز لتحقيق التحول الرقمي باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مشددا على أهمية التعاون لتفعيل استراتيجية التحول الرقمي في مصر ورؤية التنمية المستدامة لعام 2030.

وأوضح التراس أنه جرى الاتفاق على الشراكة لإنشاء مركز تميز بحثي في مجال التدريب التقني وتطوير البرامج التدريبية، واعتماد مراكز التدريب التابعة للهيئة من شركة سيمنز للتكنولوجيا، وتقديم برامج تدريبية وشهادات معتمدة من شركة سيمنز ألمانيا في مجالات التحكم الآلي والتحول الرقمي، وأجهزة القياس وماكينات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي CNC machines، وعدد من مجالات الصناعة الحديثة.

وأشار إلى أن مجالات التعاون تتضمن تحديث آليات العمليات الصناعية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، ورفع كفاءة أجهزة سيمنز الإنتاجية بوحدات الهيئة والعمل على تطوير المصانع والماكينات وتوفير المعدات وإدراج منتجات شركة سيمنز للتكنولوجيا في المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها في المجالات الصناعية المختلفة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأعرب التراس عن ثقته الكبيرة في العمالة الفنية البشرية بالهيئة القادرة على استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة باقتدار وسرعة، والتفاعل مع هذه التكنولوجيات الحديثة وخوض سوق العمل، مضيفا أننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصريين، وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في التحول الرقمي وأنظمة التصنيع الرقمي المتطورة.

وأكد السيد مصطفى محمد مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للصناعات، أهمية الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة والتعاون في مجالات الرقمنة والتدريب، وتحديث آليات العمليات الصناعية.

وأشار إلى أن مصر سوق استراتيجية مهمة لشركة سيمنز، ونحن حريصون على دعمها في تنفيذ خطتها في التحول الرقمي، موضحا أن سيمنز ستوفر أفضل وأحدث حلول متخصصة في التدريب التقني والبحثي؛ لتحديث أساليب التصنيع وفقا للمعايير الحديثة، وتدريب كوادر مصرية على هذه التكنولوجيا الحديثة بما يوفر مواهب كافية لدعم التطور الاقتصادي السريع، والتحول الرقمي في مصر، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية 2030.