"تعمير القاهرة": تنفيذ 30% من محور المنيب ونهدف لربطه بـ"روض الفروج"

أعلن المهندس محمود منصور مستشار رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، اتباع إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا بتقسيم العمل بحيث لا يكون هناك اكتظاظ بين العمال، وفي الوقت نفسه العمل لا يتوقف العمل للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له.

وأضاف منصور، خلال لقاء على فضائية "إكسترا نيوز"، أن محور ترعة الزمر هو المحور العرضي الوحيد الرابط بين روافد الجيزة الطولية بدءا من محور المنيب مارًا بشارع الهرم ومحور صفط اللبن ومحور الوراق، ومستهدف وصوله لمحور روض الفرج، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من 3 مراحل يجرى العمل في مرحلته الأولى حاليا المتكونة من 3 قطاعات بواسطة 3 شركات.

وأشار إلى أن خطة التنفيذ تسير بشكل طبيعي، حيث جرى تنفيذ 30% من المشروع، مؤكدا أن المحور سيخفف الأعباء المرورية بشكل كبير على محافظة الجيزة، موضحا أن طول المشروع يبلغ 15 كم، والمرحلة الأولى 5 كم.