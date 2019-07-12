أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن محور ترعة الزمر يعد مشروعًا قوميًا هامًا سيحدث طفرة مرورية هائلة بالمحافظة وسيساهم في حل العديد من المشاكل المرورية بالجيزة وتيسير حركة المرور وتخفيف الضغط على الطريق الدائري ومحور المريوطية و26 يوليو وصفط اللبن وشارع البحر الأعظم والربط مع محطات مترو الأنفاق ومحور روض الفرج، موضحا أنه سيساهم في مواجهة التوسعات العمرانية بالمحافظة ويعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة.

وأضاف أنه يجرى حاليا العمل في تنفيذ القطاع الأول من المشروع في المسافة من دائري المنيب جنوبا حتى محور صفط اللبن بطول 5 كم والذي يشكل رابطا بين دائري المنيب وشوارع مستشفى الصدر وخاتم المرسلين والثلاثيني والهرم وفيصل ومحور صفط اللبن ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا القطاع خلال عام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده بحضور المهندس محمد الكيلاني رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى.

وشدد راشد خلال اللقاء، على تذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع الهام والحيوي وخاصة المرافق التي يمر عليها المشروع في قطاعاته الثلاثة والتي جرى بدء العمل بها منذ أيام على المسار المغطى لترعة الزمر في المسافة بين القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالقرب من ميدان المنيب والقوس الشمالي للطريق الدائري بمنطقة إمبابة بطول 12 كم.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء وممثلي المرافق بمراعاة الجدول الزمني لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال القطاع الأول والتعاون التام مع الشركات المنفذة للمشروع لإزاله أي معوقات تواجه التنفيذ إضافة إلى متابعة أعمال رفع ناتج الحفر أولا بأول وعدم السماح بتراكم أي مخلفات تعيق حركة الطريق.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة اللواء علاء بدران السكرتير المساعد، واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة، للتنسيق بين الأحياء والمرافق والشركات المنفذة للمشروع وتذليل أي عقبات.