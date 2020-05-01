"رسالة" تنعى شهداء سيناء.. وتطلق اسم "منسي" على أهم مبانيها في القاهرة

نعت جمعية "رسالة" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، شهداء مصر جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة، أمس، جنوب مدينة بئر العبد في شمال سيناء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وكتبت رسالة: "ببالغ الحزن والأسى تنعى جمعية رسالة للأعمال الخيرية شهداء مصر البواسل، الذين طالتهم يد الغدر الآثمة، أمس، في الحادث الإرهابي الأليم بانفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، داعين الله عز وجل سرعة الشفاء للمصابين".

وأكدت جمعية رسالة دعمها الكامل للقوات المسلحة في استمرار أعمالها البطولية ضد العناصر الإرهابية، في سبيل رفعة وأمن الوطن، وقررت إطلاق اسم الشهيد أحمد منسي بطل القوات المسلحة على أهم مبانيها في القاهرة تخليدًا لذكراه.. رحم الله جميع شهداء القوات المسلحة.