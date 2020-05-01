في حملة قادتها رئيس حي الزقازيق.. إغلاق وتشميع مقهى بمنطقة الفلل

قامت سناء فوزي رئيس حي ثان الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بالمرور الميداني على الكافتريات والمقاهى والمحال التجارية بنطاق الحى للتأكد من التزام أصحابها بتنفيذ قرار الحظر، كما تم ضبط مقهى بشارع الاستاد الرياضي بمنطقة فلل الجامعة يعمل بعد توقيتات الحظر فتم إغلاقه وتشميعه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه.

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بشن حملات يومية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للتأكد من التزام المواطنين بالمواعيد المقررة للحظر، وضبط المخالفين منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بكل حزم.

كما وجه المحافظ بضرورة المرور الميداني على الأنشطة التجارية للتأكد من التزامهم بالمواعيد المحددة للغلق بدءآ من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حرصاً من القيادة السياسية على سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على ثقته الكبيرة فى وعى المواطنين والتجار وإدراكهم لأهمية المشاركة الإيجابية فى اتباع الإجراءات الوقائية التى تحميهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحد من انتشار الفيروس حفاظآ على سلامتهم.