"زراعة الشرقية" تنفذ يوم حصاد لحقل إرشادي بقرية كراديس بديرب نجم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظه بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافه العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية، وكذلك الأسمدة.

وأشار إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان، وتحقيق الإكتفاء الذاتي، وتقليل الاستيراد، وزيادة الدخل القومي، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وإحجام بعض الدول الكبرى عن تصدير محاصيلها الزراعية.

وأضاف المحافظ أن الشرقية تُعد من أكبر المحافظات إنتاجًا وتوريدًا لمحصول القمح، حيث بلغت المساحة المنزعة هذا العام 417 ألف و822 فدانًا، بزيادة 27 ألف فدان عن العام الماضي، مشيرًا إلى استحداث عدد من الأصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية والموفرة لاستهلاك المياه.

ومن جانبه، أعلن المهندس علاء عفيفى وكيل وزاره الزراعه عن تنفيذ يوم حصاد قمح لحقل إرشادي مزروع بصنف تقاوي "مصر 1" بقرية كراديس التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، بحضور مسئولي العينات بإدارة ديرب نجم الزراعية، وعدد من المزارعين حيث بلغت إنتاجية الفدان 24.62 أردبًا.

وأشار وكيل وزاره الزراعة إلى أن المديرية حرصت مع بداية موسم زراعة محصول القمح على تنفيذ ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة، وذلك في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، بحضور الباحثين من قسم بحوث القمح والأراضي والمياه، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وأخصائي القمح بالمديرية وبحضور عدد كبير من المزارعين.

وأوضح أن هذه الندوات هدفت إلى توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل، والتعريف بطرق حماية المحصول من الآفات الضارة ومكافحتها، وكذلك طرق الفحص المستمر لزراعات القمح لاكتشاف أمراض الأصداء خاصه الصدأ الأصفر، فضلًا عن كيفية الاعتدال فى الري وعدم التغريق أو التعطيش، وكيفية وضع السماد الأزوتي قبل الري مباشرة، كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح.