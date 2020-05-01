"كريمة": سيناء قدسها الله.. والقتل فيها لا يقل بشاعة عن ارتكابه بالحرمين

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن سيناء أرض مقدس لاتقل قداسة عن مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريفة، والله هو من قدسها والجرائم التي تحدث في سيناء لاتقل بشاعة عن ارتكابها في الحرم المكي أو المدني أو المسجد الأقصى.

وأضاف "كريمة"، خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نور النبي"، على قناة "صدى البلد"، أن سيناء لاتقل عن قداسة عن مكة والمدينة والقدس، مستشهدا بقوله تعالى بما جاء فى سورة طه، حينما خاطب رب العزة سيدنا موسي قائلا له: "إخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوي"، وسيناء وادي مقدس وهؤلاء الإرهابيين استحلوا دماء الجنود المعصومة.

وأقسم كريمة على أن الإرهابيين بسيناء تحركهم أصابع الموساد في إسرائيل لأنهم يريدون إضعاف خير أجناد الأرض، مؤكدا :"مصر لن تنسكر ولن تعلن الحداد.. مصر تعلن التحدي".

وتابع كريمة: "مصر دولة مستهدفة بعناصر إرهابية، تستغل الدين وتردد الشعارات البراقة"، مشددا أن مصر لن تنكسر مهما حاول المغرضون.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبطال القوات المسلحة، الذي استشهدوا بالأمس، في جنوب مدينة بئر العبد، بسبب انفجار عبوة ناسفة في المدرعة التي كانت تقلهم.

وكتب "السيسي"، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشها القوي، صامدون بقوة وإيمان".

وأضاف رئيس الجمهورية: "قادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة، رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة. حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".