جمعة: يعقوب لم يحب يوسف أكثر من إخوته.. لكنه ميزه بسبب نجابته المبكرة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن ملامح النجابة ظهرت على نبي الله يوسف منذ أن كان صغيرًا، وهو ما استوعبه أبوه النبي يعقوب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مصر أرض الأنبياء" المذاع عبر فضائية "cbc": "النبي يعقوب كان يحب جميع أبناءه بنفس الدرجة، لكنه ميز يوسف بسبب هذه النجابة، ورأى رؤيا متعلقة بأنه وضع شجرة أنبتت 9 أغصان، وكلما نضج غصن منحه للولد، فيتحول في يده إلى عكاز، ويوسف سأل والده لماذا لم يعطِه الغصن".

وتابع: "بنيامين مكنش عنده غصن زي يوسف، ويعقوب شاف في المنام، إن ربنا أعطى له غصن وإنه حطه في الأرض، كبر على العصيان بتاعة إخوات يوسف وبقت في السماء وحاجة كبيرة، وهي رؤية القضيب، لأن العصاية زي القضيب".

وأردف: "نزل جبريل بفرع من الجنة، وإخوة يوسف شايفين المشاهد دي، ولما شافوا عصا يوسف غاروا منه، ولما بقى يوسف عنده 12 سنة، شاف الرؤيا اللي حكاها القرآن، ورحيل سمعت الكلام، فيعقوب قالها متقولش عشان متعملش فتنة زي المرة الأولى، لكنها فرحت وقالت لإخواته على اللي حصل".

وأشار إلى أن هذه الأمور، جعلت إخوته يشعرون بأن نبي الله يعقوب متحيز للنبي يوسف، فحاولوا قتله مثلما روت القصة في القرآن: "يعقوب كان واخد باله من القصة، وشافها في منامه، ولذلك قالهم أخاف أن يأكله الذئب".

وواصل: "قالوا له متخفش كان فينا شمعون، وده كان لما يصرخ كانت الست تسقط حملها، وشعره كان بيطلع زي المسامير، وضحكوا على سيدنا يوسف وخلوه يخلي سيدنا يعقوب يوافق إنه يروح معاهم".