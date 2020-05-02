"الصحة": عودة العمل بمبادرة 100 مليون صحة الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن عودة العمل بمبادرة "100 مليون صحة" بداية من الأسبوع المقبل.

وتابع "مجاهد"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأطقم الطبية كافة ستلتزم بكل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ويعتبر ذلك من ضمن إجراءات التعايش مع الفيروس.

يذكر أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى (سي)، إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، وكذا الكشف المبكر عن السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقى العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات، كما توسعت المبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي و شملت أيضا الكشف المبكر عن ضعاف السمع للأطفال وأيضا شملت الكشف على السيدات الحوامل والأجنة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.