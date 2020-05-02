شقيق مكسيكي مزيف.. في الحلقة 9 من مسلسل "ولاد إمبابة"

تدور أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "ولاد إمبابة"، حول بحث "زمارة" مصطفى أبو سريع، و"عسلية" سعد الصغير، و"أفراح" شمس، عن شقيقهم المكسيكي، حتى يتمكنوا من أخذ أموال والدتهم "إمبابة" فريدة سيف النصر.

يذهب الإخوة الثلاثة ومعهم المحاكي "عمرو" عمرو رمزي، لأحد استديوهات التمثيل، ليطل عليهم أخ مزيف ينتحل شخصية شخص مكسيكي، ويزعم أنه شقيقهم، قبل أن يكشفوا أمره.

وفي مشهد كوميدي، يحاول "زمارة" أن يظهر في فيديو مباشر عبر خاصية "لابف" من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويتحدث لجمهوره ثم يكتشف أنه لم يفعل الخاصية من الأساس، ليعود بعدها ويتحدث بشكل ساخر عن منافسيه في مهنة الغناء.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة فريدة سيف النصر، وأبنائها سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.