التنبؤ بالفيضان: أمطار غزيرة على منابع حوض نهر النيل اليوم وغدا

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، خرائط الأماكن المتوقع سقوط أمطار عليها، اليوم وغدًا.

وتشير نتائج تشغيل النموذج الرياضي للتنبؤ بالطقس والأمطار على منابع حوض نهر النيل، إلى أنّه من المتوقع أن تشهد الهضبة الإثيوبية تساقط أمطار خفيفة إلى غزيرة اليوم وغدًا، تتراوح بين 3-25 مللي، فيما تشهد منطقة المستنقعات أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 20 مللي، والبحيرات الاستوائية تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح شدتها بين 3 إلى 20 مللي اليوم، وبين 5 إلى 20 مللي غدًا.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، إلى أنّه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.