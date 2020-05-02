صور.. أول مقر لعزل مصابي كورونا في الشرقية يبدأ في استقبال المرضى

استقبل المقر الذي تم تخصيصه من الهلال الأحمر بالشرقية، لمديرية الشؤون الصحية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مساء أمس عدد من المصابين بالفيروس من خارج المحافظة إضافة لعدد آخر من أبناء المحافظة.

فيما وثقت عدد من الممرضات أول يوم عمل لهن داخل المقر بالتقاط صورة "سيلفي" في إشارة للتأكيد على التزامهم بأداء مهام عملهم وواجبهم تجاه المرضى.

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بالشرقية لـ "الوطن"، أن المقر الكائن ناحية قرية شيبة التابعة لمركز الزقازيق مخصص لاستقبال الحالات البسيطة والمشتبه في إصابتها بالفيروس من أبناء محافظة الشرقية، مشيرا إلى أنه تم أمس استقبال عدد من الحالات من خارج المحافظة كحالة استثنائية وسيتم التوقف عن استقبال حالات جديدة من خارج المحافظة خاصة أن المكان مخصص للتعامل مع الحالات البسيطة وليست الحرجة أو التي تحتاج عناية أكبر.

لافتا إلى أنه في حال ظهور أي حالات حرجة داخل الشرقية واستدعى الأمر نقلها إلى أحد مستشفيات العزل خارج المحافظة سيتم نقلهم على الفور.

وكانت مديرية الصحة بالشرقية أعلنت الانتهاء من تجهيزات المقر استعداد لعزل أي حالات مشتبه بها في حالة حدوث أي مستجدات، وتم تجهيز القوى البشرية، من الفئات المختلفة "الأطباء، الصيادلة، التمريض، الفنيين، العمال، وغيرها" لاستقبال أي حالات بعد التدريب المكثف لهم على طرق مكافحة العدوى، والطرق الصحيحة لارتداء الواقيات الشخصية المقررة بوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وكيفية التعامل مع الحالات الفيروسية.

يذكر أن المبني الذي تم تجهيزه يتكون من 7 أدوار، ويحتوي على 65 غرفة إقامة، ويسع لـ130 مريضا، وتم توفير أجهزة المعمل، والأشعة، وعيادة طبية، والأدوية والمستلزمات، ومطعم، وأماكن استراحات مزودة بشاشات تليفزيونية.