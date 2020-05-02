الأرصاد تكشف موعد تخفيف الملابس.. وتوقعات بسقوط أمطار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية إنّ فصل الربيع ينتصف مع بداية شهر مايو، إذ يسجل أعلى درجة حرارة على مدار العام خلال الفترة من 1 مايو حتى 20 يونيو المقبل.

وأوضح الدكتور "شاهين" في حديثه لـ"الوطن" أنّنا شهدنا أمس ارتفاع في درجات الحرارة عن معدلاتها، حيث من المتوقع أن تتجاوز الـ30 درجة خلال الأسبوع الحالي، لذا ننصح بتخفيف الملابس خلال ساعات النهار، بشرط الحذر خلال الساعات المتأخرة من الليل والتي يسودها طقس بارد إلى مائل للبرودة حيث تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 15 و16 درجة مئوية.

ويأتي الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل نتيجة انخفاض درجات الحرارة بالإضافة إلى انخفاض نسب الرطوبة في فترات الليل.

كما من المتوقع أن نشهد خلال الأسبوع الحالي فرص لنشاط الرياح المثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة ومناطق متفرقة من البلاد بشكل لا يؤثر على الرؤية، مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من شمال البلاد.

كما ينصح مدير مركز التنبؤات المواطنين خلال فترة منتصف فصل الربيع بمتابعة النشرات الجوية باستمرار، نتيجة التقلبات الحادة والسريعة خلال الفصل، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ ونشاط الرياح المثير للأتربة والذي يصل إلى حد العاصفة، ويتبعها سريعًا انخفاض في درجات الحرارة بقيم تزيد على 15 درجة مئوية، وذلك للوقوف على أيام ومواعيد هذه التقلبات.