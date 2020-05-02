غدا.. تسيير رحلة استثنائية إلى واشنطن لإعادة المصريين العالقين

كشف مصدر بوزارة الطيران المدني، أنَّ الوزارة بصدد تيسير رحلة استثنائية غدا الأحد إلى واشنطن، وذلك لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنَّ رحلة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران ستقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مع العوده إلى مطار مرسى علم الدولي بعد غد.

إقلاع رحلة ثانية من القاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري إلى واشنطن لإعادة العالقين

ومن المتوقع أنَّ تقلع رحلة ثانية من القاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ولفت المصدر، إلى أنَّ جميع الرحلات الدولية القادمة من الخارج سيتم حجزهم بمقر الحجر الصحي بمدينة مرسى علم، حيث يتم تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج ، لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكّد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا .

وبدأت وزارة الطيران المدني، الثلاثاء الماضي الموافق 21 من أبريل، تسيير رحلاتها الاستثنائية والتي تستمر حتى 5 من مايو الجاري، وتتضمن 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، من مختلف دول العالم بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة ، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.