ارتفاع إجمالي المصابين بكورونا في المغرب لـ4 آلاف و687 حالة

سجلت المغرب 118 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4 آلاف و687، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 172 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة اخرى.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ ألف و235 بعد تعافي 152 شخصًا، فيما استبعدت 33 ألف و415 حالة بعد الكشف المخبري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

كانت وزارة الصحة المغربية أعلنت، مساء أمس، تسجيل 146 حالة إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4 آلاف و569 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان، إن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 32 ألفا و437، منذ بداية انتشار الوباء بالبلاد.