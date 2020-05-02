أبو سعدة: تحرك "الجنائية الدولية" يشعر إسرائيل بأن حضانتها انتهت

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إن تحرك المحاكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، وتقدم المدعية العامة لمطالعتها القانونية للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، لقبول فتح تحقيق في تلك الجرائم، والولاية القضائية والاختصاص الإقليمي للمحكمة، أمر هام لإشعار إسرائيل بأن الحصانة التي تمتعت بها 50 عاما، لن تستمر.

وأضاف أن ذلك الأمر يقول لإسرائيل إنها يجب أن تخضع للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع التي تحمي السكان المدنيين تحت الاحتلال، موضحا لـ"الوطن"، أن المحكمة الجنائية تتعرض بالطبع لضغوط لعدم استكمال إجراءات التحقيق، لذلك تكتسب هذه الخطوة أهمية ويجب دعمها.

وتابع "أبو سعدة"، أن الخطاب الذي قدمته أكثر من 180 مؤسسة دولية، لدعم للمحكمة الجنائية الدولية، شارك في تقديمه تحالف المنظمات الدولية غير الحكومية، والذي يمثل نحو 198 دولة، وأيضا تحالف المنظمات الفلسطينية الذي يضم نحو 200 منظمة، لمساندة ما توصلت له المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن انتهاكات وشكوك في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع أن الأراضي الفلسطينية خاضعة لاختصاص المحكمة، لاسيما وأن الطلب المقدم للمحكمة في السابق للتحقيق في جرائم حرب الاحتلال، قدم من فلسطين، ومن جامعة الدول العربية، "22 دولة"، ومنظمة العالم الإسلامي "57 دولة".