حملة مكبرة للتفتيش على المخابز والأسواق بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الرقابة التفتيشية والتموينية على المخابز البلدية والمحال التجارية وبقالي التموين والمصانع الغذائية، لإحكام السيطرة على حركة البيع والشراء، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه احتكار السلع المدعمة والاتجار فيها فى السوق السوداء.

من جانبها، أوضحت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين، إنه تم التنبيه على الإدارات التموينية المختلفة بشن حملاتها المفاجئة بالتنسيق، مع الجهات المعنية، للرقابة على المنتجات المباعة للمواطنين ومطابقتها للاشتراطات التموينية والصحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن إدارة تموين بلبيس شنت حملة تموينية مفاجئة على المخابز أسفرت عن تحرير محضرين لنقص الوزن، و3 محاضر جنح لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل ، ومحضرين لتوقف جزئي عن الإنتاج ، ومحضر لنقص الوزن.

كما تم تحرير محضر جنح لتجميع بطاقات تموينية بإجمالي 184 بطاقة، ومحضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.