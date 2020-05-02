عمره 3 سنوات.. حكاية صورة طفل يتابع مسلسل الاختيار بـ"الكاب العسكري"

طفل صغير يجلس في حالة انتباه شديد، أمام شاشة التلفزيون، يتابع أحداث مسلسل الاختيار، الذي يجسد شخصية الشهيد أحمد منسي، وأبطال الكتيبة 103 صاعقة، مرتديا على رأسه "الكاب العسكري"، في صورة التقطت له من خلفه، دون دراية منه.

تداول الصورة مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بكثرة، بعد عرض أولى حلقات المسلسل، بعضهم وضع وصفا للصورة، بأنه ابن البطل منسي، لكن الحقيقة على عكس ذلك تماما.

زين أحمد كمال، هو الطفل الذي ظهر في الصورة المتداولة على موقع فيس بوك، ترجع كواليسها إلى أول أيام شهر رمضان، حيث فرغت أسرة الصغير من وجبة الإفطار، في بيت جده لوالدته، بحضور خالته وزوجها، وجلسوا جميعا لمتابعة أحداث مسلسل الاختيار، المذاع يوميا في التاسعة مساءً.

جلس الصغير صاحب السنوات الـ3، يتابع أحداث الحلقة الأولى باهتمام، بحسب رواية والده لـ"الوطن"، أعجب باهتمام طفله بالمسلسل الوطني، فصوره عدة صور من الخلف، دون أن يدري، ليحتفظ بها على هاتفه وهاتف والدته.

الأب فوجئ بنشر الصورة لطفله والبعض اعتقد أنه ابن الشهيد منسي

"الكاب العسكري" الذي ظهر الصغير زين يرتديه على رأسه، يرجع إلى زوج خالته، الذي يعمل ضابطًا في الجيش، ارتداه على رأسه أثناء مشاهدة المسلسل، "هو عارف الشهيد منسي كويس، وبيتابع الحلقات، وكل يوم وقت ميعاد المسلسل، يقولي هات منسي"، بحسب الأب أحمد كمال.

فوجئ الأب بتداول صورة صغيره الوحيد بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل، بعد أن نشرها زوج خالته على صفحته على موقع فيس بوك، إعجابا بالصغير، معلقا على الصورة "علموا أولادكم حب الوطن"، ما دفع الكثير، في الاعتقاد بأنه ابن الشهيد أحمد منسي، ولكن الحقيقة عكس ذلك.

"لما أكبر عايز أطلع عسكري"، هكذا أصبح الصغير زين، يرد على أسرته عند سؤاله بماذا يتمنى أن يعمل في المستقبل، تأثرًا بأحداث المسلسل، والحكايات التي يسمعها من أهله عن بطولات الجيش المصري، حسب تعبير والده.