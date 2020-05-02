وزير التعليم: تصرفات بعض الطلاب تدل على تدهور التربية داخل أسرهم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تدهور كبير في كثير من المنازل في التربية، وهذا يتضح من خلال الطلاب، مؤكدًا أن الدولة المصرية قدمت في مجال التعليم خلال السنوات الماضية، الكثير جدًا، سواء منصات إلكترونية وبث مباشر، وقنوات تعليمية وامتحانات إلكترونية، لمن يريد التعلم.

وأوضح "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن أولياء الأمور اتجهوا لشراء الأبحاث لأبنائهم بدلًا من مساعدتهم على إعدادها، مؤكدًا أن البعض أصبح يعتقد أن الغش حق، والنجاح دون مجهود حق، ويستاء من الدولة، عند محاولتها التصدي للغش.

وتابع: "دي مش لغة حد جاي يتعلم، الدولة تقدم تعليم مجاني، ولكن في المقابل، لا بد أن يكون هناك إناس ترغب في التعليم، الدولة عاملة اللي عليها وزيادة، ولكن النجاح دون مجهود ليس حق، لا قانوني ولا دستوري".