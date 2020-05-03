فنانون يشيدون بمسلسلات زملائهم.. والحلفاوي لـ نيللي: بنتي الغالية

أشاد عدد من الفنانيين بأداء عدد كبير من زملائهم من أبطال مسلسلات رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فعلق الفنان أحمد الشامي على دور منه فضالي في مسلسل "لما كنا صغيرين"، حيث تجسد دور "هالة" طليقة "ياسين" الذي يؤدي دوره الفنان خالد النبوي، والتي تطارده رغم رفضة لها، وكتب الشامي عبر "تويتر": "عملتي مشهد إمبارح حلو قوي لما روحتي لمامته البيت".

كما علقت الفنانه كنده علوش على مسلسل "ب100_وش‬⁩" عبر "تويتر": "سكر وعسل وشربات ‏عمل دمه خفيف ذكي ممتع ورشيق، ‏شكرا كاملة على المجهود اللي باين واحترام عقول الناس ‏شكراً نيللي وآسر وعلا وإسلام وكل الكاست على المتعة اللي بتقدموها، ‏شكرا للكتاب ولكل اللي نفذوا العمل".

كما أشاد نبيل الحلفاوي بأداء نيللي، وكتب عبر "تويتر" لنيللي كريم: "بنتي الغالية اللي كمان والله وحشتني جدا، اللي شغلها مش بس ممتع للي بيشتغلوا معاها، لكن كمان لجمهورها اللي بيستمتع بموهبتها وتألقها في أي نوعية من الأدوار بتعملها".

مسلسل بـ "100 وش" من بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

كما أعرب الكينج محمد منير، عن إعجابه بمسلسل "سكر زيادة"، بطولة النجمتين نبيلة عبيد، ونادية الجندي، وكتب منير عبر حسابه بتويتر: "‏أصفق لأحبائي نبيلة عبيد و نادية الجندي، إنهم رائحة الزمن الجميل والطاقة الإيجابية صفقوا لهم معي".

لترد الفنانة نادية الجندي عبر تغريده: "‏يا حبيبي يا محمد بشكرك على كلامك أنت فنان عظيم".

أشادت المطربة لطيفة عبر حسابها على "تويتر" بمسلسل "سكر زيادة"، وكتبت: "يا جماعة لما التاريخ والخبرة والإرادة والذكاء والقيمة الفنية ينزلوا الساحة ده معناه متعة وخفة دم ودروس فنية، فنانات كبار، شكرا، أسعدتمونا وحليتو رمضان، ربنا يحميكم، بحبكم كلكم".

ومسلسل "سكر زيادة" بطولة نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر، وتضم قائمة ضيوف الشرف أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، حمدى الميرغني، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز، إنجي علي، عمر زهران، خالد أنور، أميرة هاني.

أما مسلسل الاختيارات كان له نصيب الأسد من الإشادات عبر السوشيال ميديا من الفنانيين سواء الذين شاهدوه أو شاركوا فيه.