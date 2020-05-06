"التاكسي الأبيض": إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل متضرري كورونا لصرف إعانات

قال محمود عبدالحميد، رئيس جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض في مصر، إن إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل السائقين المتضررين من فيروس كورونا المستجد، من أجل صرف إعانات لهم، سيساهم بكل تأكيد في تخفيف المعاناة الناتجة عن الأزمة.

وأضاف عبدالحميد، لـ"الوطن"، أن القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، والإرشادات الدائمة بالتزام المواطنين في المنزل للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ساهمت بشكل كبير في تراجع القوت اليومي لسائق التاكسي الأبيض، والذي يقدر عددهم نحو 380 ألف سائق تاكسي.

وتابع: "حظر التجوال أثر بنسبة تتخطى 90% على دخل سائق التاكسي الأبيض، فالعميل أصبح غير متواجد"، موضحًا: "السائق ينزل من الصبح لغاية قبل الحظر ممكن مايركبش معاه زبون أو اتنين"، حسب قوله.