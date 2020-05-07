فيديو.. شوشة: 3.5 مليون مواطن مستهدف مشاركتهم في تنمية سيناء

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الزراعة في سيناء تستهدف المحاصيل الاستراتيجية لمصر، وأبرزها بنجر السكر والقمح.

وأضاف شوشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أن مياه ترعة السلام وبحر البقر والأراضي المفتوحة في سيناء من أجل تحقيق المستهدف ولخدمة 3.5 مليون شخص المستهدف دخولهم في محاور التنمية المختلفة في سيناء من أهالي الوادي والدلتا.

وتابع شوشة أن التجمعات التنموية للأهالي في سيناء، والرئيس عبدالفتاح السيسي مصر على التجمعات اللائقة التي توفر حياة لائقة لأهالي سيناء وتوفير كل مرافق الحياة، "الناس كلموني لما شافوا التجمعات والمرافق اللي فيها، الناس مش مصدقة إن الحاجات دي في تجمعات بدوية في سيناء".