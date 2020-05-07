إزالة تعديات وإشغالات سوق البطران بالهرم

نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة لإزالة كافه أوجه الإشغال والتعديات لسوق البطران بحى الهرم بعد تلقي المحافظة شكاوى المواطنين بشأن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا وانعقاد السوق ما قد يمثل خطورة على صحة المواطنين .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات التي تم شنها استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات من الطريق العام لتحقيق الانضباط، مضيفا أن الحملات نالت رضا المواطنين وساهمت فى إحداث سيولة مرورية بالشارع، لافتاً إلى أنه تم استغلال فترات حظر التجوال أمس في إزالة كافه أوجه الإشغال بسوق البطران بشارع زغلول بحي الهرم، مشدداً على أجهزة حي الهرم بالمرور الدوري والتأكد من عدم تعدي الباعه الجائلين وافتراش الباعة للطريق مجدداً ورفع أى إشغالات أولا بأول .

وشهدت حملات رفع الإشغالات التي نفذتها أجهزة حي الهرم بمنطقة السوق رفع عربات الكارو والإستاندات الحديدية وعربات الماكولات والترابيزات الحديدية والخشبية..