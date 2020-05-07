"جريمة أسرية" الابن دافع عن أمه وقتل والده في لحظة غضب بالجيزة

"مكنتش عارف أنا بعمل إيه.. سمعت أمي بتصرخ وبتقولي الحقني.. رحت على المطبخ مسكت السكين وفضلت أضرب فيه لحد ما مات.. هو فيه حد يقتل أبوه.. أنا كنت بدافع عن أمي".

بهذه الكلمات بدأت الشاب العشريني حديثه عن جريمة قتل والده أثناء مثوله أمام قاضى المعارضات بمحكمة العياط، لنظر قرار تجديد حبسه على ذمة القضية.

وأضاف المتهم قائلا: "أنا مكنش قصدي أقتله.. كان دايما يضرب أمي.. وكنت قاعد في أوضتي.. ولقيت أمي بتصرخ وبتقولى الحقني.. معرفتش إيه اللى حصل غير لما شفت أبوي جثة غارقا في دمه".

عقب تسجيل اعترافات المتهم، أصدرت المحكمة قرارا بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

وجاءت التفاصيل طبقا لما ورد في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير المباحث، أن مشادة كلامية وقعت بين الزوج وزوجته وتطورت إلى تشابك بالأيدي، وتدخل الابن لمناصرة "أمه" فقتل والده بـ10 طعنات، وفر هاربا، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من ضبطه، وجرى التحفظ عليه، وأمر العميد علاء فتحي رئيس المباحث الحنائية، لقطاع جنوب الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وتلقت شرطة النجدة بلاغا من أهالي القرية، بوقوع جريمة قتل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لعامل 48 سنة مصاب بـ10 طعنات في مختلف أنحاء جسده، وباستكمال الفحص والتحري، تبين أن المجني عليه، وقعت بينه وبين زوجته مشاجرة بسبب خلافات زوجية، هدد على إثرها بسلاح أبيض فتدخل نجله 20 سنة واستخلص السكين منه وسدد عدة طعنات حتى أزهق روحه، وفر هاربا، وتمكنت القوات من ضبطه والسلاح المستخدم في الجريمة.