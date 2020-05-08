حصل على موافقة 8 دول.. عقار صيني تقليدي يجدد الأمل في علاج كورونا

أعلنت شركة "ييلينج" الصينية لإنتاج الأدوية موافقة 8 دول على دخول عقار صيني تقليدي رئيسي للعلاج من فيروس كورونا المستجد، أسواق 8 دول حول العالم.

وذكرت الشركة، ومقرها مدينة شيجياتشوانج بمقاطعة خبي شمالي الصين، في بيان اليوم، أن كبسولة "ليانهوا تشينجون" أُدرجت رسميا كعقار صيني من قبل إدارات الأدوية في 8 دول، منها: سنغافورة والبرازيل ورومانيا وتايلاند والإكوادور.

وأضافت الشركة أن الملاحظة السريرية لعلاج "كوفيد-19" في المستشفيات الصينية المخصصة أظهرت أن أدوية صينية تقليدية، بما في ذلك كبسولة "ليانهوا تشينجون"، فعالة في علاج أكثر من 90% من جميع حالات الإصابة المؤكدة في الصين.

وأوضحت أن التجربة المختبرية أثبتت أن لكبسولة "ليانهوا تشينجون" تأثير مثبط ضعيف على الفيروس، إلا أنها تتميز بفعالية علاجية جيدة للخلايا المتضررة والالتهاب الناجم عن فيروس كورونا.

وقال وو شيانج جيون المدير العام لشركة (ييلينج للأدوية)، "إن الشركة تبرعت بكميات من كبسولة "ليانهوا تشينغون" بقيمة 3.5 مليون يوان (نحو 500 ألف دولار) للعراق وإيطاليا ودول أخرى للمساعدة في جهودها لمكافحة الوباء، مؤكدا أن خطوط إنتاج الشركة للدواء تعمل بأقصى طاقتها لمواكبة الطلبات المتزايدة من الداخل والخارج".