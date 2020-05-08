إمام يمازح العوضي على طريقة حلمي: نجم رمضان.. بيضحك أهو

نشر الفنان محمد إمام صورة مع زميله أحمد العوضى، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث علق مازحا: :"يا جماعة إحنا حبايب مفيش حاجة و كمان بيضحك أهو.. نجم رمضان اللي مكسر الدنيا السنة دي".

يا جماعة احنا حبايب مفيش حاجة و كمان بيضحك اهو

نجم رمضان اللي مكسر الدنيا السنة دي pic.twitter.com/Y1tONXjb6c — Mohamed Emam (@Mohamed_Emam) May 8, 2020

وشارك محمد إمام في مسلسل الاختيار كضيف شرف، وشهدت أحداث الحلقة الخامسة استشهاده، حيث يجسد شخصية النقيب فتحي الضابط في أحد الأكمنة بسيناء بعد الهجوم بمدافع الهاون والأسلحة الثقيلة على الكمين، وخلال معركة شرسة بين قوة الكمين بقيادة إمام وبين مجموعات الإرهابيين يستشهد في مشهد مؤثر جدا يدمي القلوب.

مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصري، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.