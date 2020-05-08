بالصور.. "التنبؤ بالفيضان" ينشر خرائط سقوط الأمطار حتى الأحد

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري واستصلاح الأراضي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، خرائط أماكن توقع سقوط الأمطار عليها، خلال الأيام المقبلة.

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، في الفترة من اليوم 8 مايو وحتى 10 مايو الجاري، إلا أنّه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال هذه الفترة.

ويمكن الاطلاع على خرائط الأمطار حتى الأحد المقبل من خلال الصور التالية:

خريطة سقوط الأمطار اليوم الخميس 8 مايو

خريطة سقوط الأمطار يوم الجمعة 9 مايو

خريطة سقوط الأمطار يوم السبت 10 مايو

وذكر المركز أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ.